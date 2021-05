Coronavirus, parte oggi a Pontinia lo screening della popolazione indiana

Il gazebo per i tamponi allestito in piazza Moro. Sulla pagina Facebook del Comune l'appello dei leader della comunità a sottoporsi al test

Prosegue lo screening della popolazione indiana nei centri della provincia di Latina dove si registra una loro maggiore presenza. Partiti da Bella Farnia e Borgo Hermada i tendoni della Asl saranno oggi e domani – sabato 8 e domenica 9 maggio – a Pontinia, uno degli altri comuni nel cui territorio vivono e lavorano numerosi indiani che saranno sottoposti a tampone. Martedì invece toccherà a Fondi, zona anch’essa considerata a rischio.

L'area scelta è via Aldo Moro, accanto al Palazzetto dello sport, dalle ore 10 alle ore 16. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il Comune precisa che non è obbligatorio e i bambini indiani comunque potranno andare a scuola ma "è fortemente consigliato che si sottopongano quanti più indiani, regolari e non regolari, per poter contrastare al meglio la diffusione del virus Covid19". A supporto del post c'è anche il videmessaggio di due esponenti dellacomunità indiana di Pontinian che invitano i connazionali a sottoporsi all'esame.

Finora, da marzo a oggi, gli indiani risultati positivi al Covid sono oltre 400 ma il monitoraggio prosegue così come la loro messa in isolamento se positivi oppure quarantena.

Il censimento sanitario della popolazione indiana presenta comunque una serie di difficoltà difficilmente superabili, prima fra tutte quella delle persone irregolari che per evitare problemi non si presentano agli screening.