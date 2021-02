Coronavirus Ponza, vaccini agli over 80 al poliambulatorio dell'isola

Scampata la zona rossa dopo l'individuazione del focolaio familiare. Intanto l'1 e 2 marzo somministrazioni di vaccino direttamente sull'isola per over 80, trapiantati, dializzati, medici e farmacisti

Torna sotto controllo la situazione dei contagi sull'isola di Ponza, dopo il focolaio familiare che era stato registrato negli ultimi giorni. I primi casi riguardavano infatti una donna e la figlia rientrate a Formia dall'isola, poi il marito e altri componenti della famiglia. A questi contagi se ne erano aggiunti altri cinque con diverso link epidemiologico. L'incidenza rispetto al numero di abitanti (circa 3.300) è stata però ritenuta non tale da istituire la zona rossa Il sindaco Francesco Ferraiuolo ha intanto disposto la chiusura delle scuole dell'isola e predisposto la vigilanza delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della quarantena,

Un'altra novità che riguarda Ponza è relativa poi dosi di vaccino, che potranno essere somministrate direttamente sull'isola senza costringere i residenti a spostarsi. Dal 23 febbraio sono state infatti aperte le prenotazioni per over 80 residenti a Ponza, dializzati, trapiantati, personale sanitario non ancora vaccinato, farmacisti.

Il sindaco ha annunciato che le somministrazioni saranno effettuate nelle due giornate del 1 e 2 marzo dalle 8 alle 20 presso il Poliambulatorio dell'isola.