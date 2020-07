Positivo salito sul pullman Cotral: la corsa è quella delle 9 partita da Priverno

Grazie alle registrazioni video del Cotral è stato possibile individuare il pullman, partito da Priverno-Fossanova, su cui venerdì scorso, 24 luglio, ha viaggiato il cittadino del Bangladesh che, pur essendo positivo al covid, non ha rispettato l'isolamento domiciliare. Non si tratta, come inizialmente ipotizzato della corda delle 8.50 ma del secondo autobus, quello partito alle 9.10 sul quale hanno viaggiato solo sette passeggeri, che saranno ora rintracciati e monitorati.

Dalle immagini si evince però chiaramente che tutti indossavano la mascherina e che sono state pienamente rispettate le distanze tra ognuno di loro, "e questo - commenta il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia - ci fa ben sperare che non ci saranno altre conseguenze. I passeggeri del pullman delle 8.50, che ad un primo momento sembrava essere il pullman interessato, non sono quindi in alcun modo coinvolti. Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento all'assessore regionale Alessio D'Amato, alla presidente di Cotral Colaceci e al direttore generale Ferraro, che si sono attivati subito per il reperimento delle immagini che ci hanno aiutato a capire meglio e naturalmente alle forze dell'ordine locali e agli operatori sanitari del Sisp del Goretti, impegnati attivamente ancora in una di quelle vicende capaci di togliere la tranquillità a tutti".