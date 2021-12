Aumento di contagi tra gli alunni: il Comune di Priverno chiude le scuole

Lezioni scolastiche sospese nel comune di Priverno. A deciderlo è stata la sindaca Anna Maria Bilancia, che he firmato un'ordinanza contingibile e urgente legata all'emergenza covid in cui si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della prima classe (prima media) della scuola secondaria di primo grado del comune di Priverno, da oggi, 20 dicembre, al 22 dicembre.

La premessa, esplicitata nel testo dell'ordinanza, è che dai dati forniti dalla Asl di Latina "emerge una significativa crescita esponenziale di soggetti positivi" e che "tale aumento coinvolge principalmente la popolazione scolastica costringendo i dirigenti scolastici del territorio a porre in stato di quarantena un numero sempre più significativo di classi e di studenti". Scuole chiuse quindi da oggi e torna la didattica a distanza, fino all'inizio delle vacanze di Natale. L'accesso agli istituti sarà garantito unicamente alle dirigenze scolastiche, ai docenti e al personale amministrativo e Ata.

"La decisione, pur se non presa a cuor leggero - spiega la sindaca Bilancia - si giustifica visto l'imminenza delle vacanze e considerato che il trend di contagi tra i bambini non accenna a diminuire perché proprio i bambini non sono ancora coperti da vaccinazione e quindi sono divenuti oggetto prioritario del contagio. Chiedo scusa a chi dovrà organizzarsi in poco tempo ma credetemi non è facile prendere la decisione giusta in una situazione dove nulla è semplice e scontato. Raccomando a tutti di indossare le mascherine e di seguire i protocolli di sicurezza e prevenzione. Continuiamo con le vaccinazioni e attendiamo che passi questo periodo davvero pesante per tutti".