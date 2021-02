Coronavirus Roccagorga, alta l’attenzione per l'aumento dei contagi. Chiusi bar e ristoranti

L’ordinanza firmata dal sindaco Piccaro, “in via precauzionale allo scopo di contrastare eventuali fenomeni di assembramento” ed “in attesa di comunicazioni inerenti all’istituzione di eventuali ed ulteriori misure restrittive”

Bar e ristoranti chiusi a Roccagorga. Questa la prima misura assunta dal Comune nel paese dove negli ultimi giorni è stata registrata un’impennata di contagi da coronavirus: sono stati più di 60 i positivi solo in questa settimana, 8 dei quali riportati nel bollettino di oggi della Asl. Nelle scorse ore il sindaco Nancy Picaro ha firmato così l’ordinanza.

La stessa Amministrazione già nei giorni scorsi aveva definito “delicata” la situazione a Roccagorga e già oggi aveva rivolto una appello ai cittadini ad “evitare tutti i tipi di assembramento e di spostamenti se non strettamente necessari”, mentre si attendono i risultati definitivi degli esami che si stanno compiendo su tamponi a campione inviati all’Istituto Spallanzani.

La nuova ordinanza è stata annunciata dallo stesso Comune sulla pagina ufficiale Facebook con cui vengono costantemente aggiornati i cittadini sulla situazione; emanata “a seguito di comunicazioni intercorse con la Regioni e gli organi sovraordinati ed a scopo cautelativo”.

Il provvedimento, si legge nel testo, è stato firmato in considerazione proprio della relazione preliminare sulla situazione epidemiologica del comune di Roccagorga a cura del Seresmi, il Servizio Regionale per l'Epidemiologia, la Sorveglianza e il Controllo delle Malattie Infettive, ed “in attesa di comunicazioni inerenti all’istituzione di eventuali ed ulteriori misure restrittive”, ed “in via precauzionale allo scopo di contrastare eventuali fenomeni di assembramento”. Viene disposta, “con ricorrenza immediata e fino a revoca e/o superamento della presente ordinanza, la chiusura di bar, ristoranti e assimilati, mantenendo esclusivamente il servizio di asporto e consegne a domicilio”.

Intanto in Prefettura è stato istituito un tavolo tecnico anch con Questura e Asl vista proprio l'emergenza a cui ha rpeso parte nel pomeriggio di oggi lo stesso sindaco Nancy Piccaro.