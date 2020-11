Coronavirus, il comune di Roccagorga piange una vittima: morta una paziente ricoverata

Nella giornata del 1 novembre 168 positivi in provincia di Latina e un decesso riportato sul bollettino della Asl. Il Comune di Roccagorga ha comunicato però la morte di un'altra paziente che residente nel paese lepino. Si tratta di una donna di 74 anni con pregresse patologie che sono state aggravate dall'infezione.

"Ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento tragico in cui, oltre al dolore della perdita, si associa lo smarrimento totale per la condizione di solitudine in cui si vengono a trovare questi pazienti, il rammarico per non aver potuto portare alcun conforto al familiare malato - ha scritto il sindaco Nancy Piccaro - La morte ci coglie sempre impreparati ed impotenti, ma in questi casi è tutto ancora più terribile ed incomprensibile. Un abbraccio sentito ai familiari da parte di tutta la nostra comunità". Per il comune di Roccagorga si tratta della prima vittima del covid.