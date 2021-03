Niente più varchi a Roccagorga: finita la zona rossa. Il sindaco: "Giorni faticosi, grazie a tutti"

Dalla mezzanotte di oggi, 8 marzo, il comune di Roccagorga, come annunciato, non è più in zona rossa dopo tre settimane di restrizioni. Niente più varchi dunque a chiudere il paese. "È stato un lavoro sinergico tra istituzioni, Asl, forze dell’ordine, polizia e carabinieri, polizia locale, volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, medici, farmacisti, dipendenti e uffici comunali, attività commerciali e soprattutto voi cari cittadini - ha detto il sindaco Nancy Piccaro - È stato un percorso difficile, impegnativo e faticoso, che ci ha visto impegnati in prima linea nella lotta contro il virus".

Nancy Piccaro ha voluto dunque ringraziare tutti coloro che in questi giorni difficili hanno offerto un supporto, come un pasto per i volontari impegnati ai varchi o ai drive-in, un caffè, un dolce o un semplice biglietto di incoraggiamento. Ha ringraziato inoltre Acqualatina, l'ufficio scolastico regionale, il personale scolastico e tutti gli studenti e le loro famiglie.

"Ringraziamo il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina nella persona del dott. Antonio Sabatucci - ha aggiunto - e di tutta la sua equipe sempre attenta e professionale, che ha monitorato tutta la situazione epidemiologica nel nostro territorio a partire dalle scuole e che ci ha offerto l’opportunità di collaborare con professionisti che hanno lavorato con competenza e passione e che vogliamo ringraziare uno per uno a partire dal dottor Pietro Gammardella, Francesco De Angelis e poi Onorina, Luciana, Danilo, Rosaria ecc ecc e poi il personale dell’Uscar, la dottssa Francesca De Angelis e tutti coloro che hanno monitorato e ancora stanno monitorando gli anziani della casa di riposo. Abbiamo raggiunto insieme questo meraviglioso traguardo - conclude - impegnamoci ancora tutti insieme per non vanificare il risultato raggiunto".

In paese del resto, come disposto da un'ordinanza del Comune, restano alcune particolari restrizioni, a partire dalle scuole chiuse con gli studenti in didattica a distanza e dalla chiusura dei parchi e di tutte le aree verdi comunali.

