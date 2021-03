Coronavirus, a Roccagorga fine della zona rossa da lunedì 8 marzo

L'annuncio ufficiale dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. In paese terminano dunque le restrizioni

A partire da lunedì il comune di Roccagorga non sarà più zona rossa. Ad annunciarlo è l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino di oggi, 6 marzo, al termine dell'odierna videoconferenza della task force regionale con i direttori generali delle Asl, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari.

"E' pronta l'ordinanza: dalle ore 00.01 di lunedì scatta la zona rossa per la provincia di Frosinone, mentre terminano le ulteriori restrizioni per i comuni di Colleferro, Carpineto (Fr) e Roccagorga (Lt)".

Il comune di Roccagorga, nonostante abbia ancora positivi, ha visto diminuire nel corso dell'ultima settimana i nuovi casi di covid. Resta però in vigore in tutto il paese lepino la didattica a distanza nelle scuole come richiesto dalla Asl di Latina e saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine.