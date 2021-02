Coronavirus Roccagorga: "Casi in crescita in modo esponenziale". Scuole chiuse

Disposta la sospensione della didattica a distanza in presenza in tutte le scuole con un’apposita ordinanza del sindaco Piccaro; cluster anche in una casa di riposo

E’ alta l’attenzione sulla situazione che in queste ore si sta registrando nel territorio di Roccagorga dove è stato registrato un importante aumento del numero dei contagi da coronavirus. L’ultimo bollettino della Asl di ieri, giovedì 11 febbraio, riportava 27 contagi.

“Purtroppo la situazione sta evolvendo rapidamente nella nostra comunità ed i casi di positività accertata stanno aumentando in modo esponenziale - ha spiegato il Comune di Roccagorga attraverso un post su Facebook con ui ha aggiornato i cittadini sulla situazione -. Pertanto la Asl si sta occupando accuratamente di valutare tutti i tracciamenti e i collegamenti possibili al fine di controllare il più possibile la diffusione del virus”.

Il grande incremento numerico di ieri, spiega ancora l’Amministrazione, “è da attribuire per la massima parte ad un cluster che si è sviluppato all’interno di una casa di riposo del nostro territorio e che ha coinvolto sia ospiti che personale; ma in parte anche a contagi indiretti della scuola dell’infanzia già chiusa da lunedì 8 febbraio u.s. ed in parte anche a casi nuovi per i quali la asl sta facendo gli appositi tracciamenti”.

Per quanto riguarda proprio le scuole in accordo con la dirigente scolastica e i referenti Asl per la scuola è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi di ogni ordine e grado dell’istituto comprensivo Roccagorga-Maenza insistenti sul territorio comunale come anche la chiusura del nido comunale al fine “del contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. Un’apposita ordinanza è stata firmata dal sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro con validità dal 12 al 16 febbraio.

Un altro provvedimento (pubblicato sull'albo pretorio online del Comune) è stato emanato sempre dal primo cittadino per la comunità alloggio “Casa del sole” con cui si dispone tra le altre cose la messa in quarantena degli ospiti e degli assistenti socio-sanitari della struttura e il divieto di accettazione di nuovi ospiti e di ingresso nella stessa struttura che dovrà essere sottoposta a santificazione.

“Invitiamo tutti a rispettare il più possibile le regole e i distanziamenti, ora più che mai è fondamentale attenersi alle regole ormai note da un anno” ha poi concluso l’Amministrazione.