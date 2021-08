Un caso di covid dopo una gita con il centro anziani: altri sette positivi ai test rapidi

Un caso di positività scoperto nel comune di Roccasecca dei Volsci rischia di creare un piccolo cluster fra anziani legato a una gita. A dare comunicazione della situazione è stata il sindaco Barbara Petroni.

"La persona contagiata - spiega - fortunatamente sta abbastanza bene, sicuramente perché la vaccinazione, che protegge dalla malattia grave, ha avuto la sua efficacia, anche se, è bene sottolinearlo ancora, non protegge completamente dal contagio". Ricostruendo il tracciamento dopo il primo caso scoperto dalla Asl si è risaliti a una gita organizzata domenica 1 agosto. "In accordo con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria - spiega ancora il sindaco - abbiamo quindi organizzato uno screening con test rapidi antigenici per tutti i partecipanti. I primi risultati non sono rassicuranti, perchè sono emerse 7 positività, da confermare però con il test molecolare".

"In attesa del responso che dovrebbe arrivare nella mattinata di domani - dichiara ancora il sindaco Barbara Petroni - invito la cittadinanza a non allarmarsi, ma ad osservare ancor più le regole che impediscono il diffondersi del contagio. Invito i familiari dei possibili positivi, che abbiano avuto contatti ravvicinati, a restare in via precauzionale in casa. In attesa di avere il risultato definitivo, anticipo che saranno prese misure restrittive ulteriori in caso di conferma. Al fine di prevenire ulteriori contagi, invito la cittadinanza ad indossare la mascherina anche all’aperto. Con la speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi, richiamo tutti alla massima collaborazione".