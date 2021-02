Roccagorga, arriva l'ordinanza: zona rossa prorogata di altri sette giorni

Come richiesto dalla Asl di Latina sulla base degli ulteriori contagi registrati a Roccarga negli ultimi giorni, la zona rossa nel comune lepino è stata ufficialmente progata dalla Regione Lazio per altri sette giorni.

L'ordinanza firmata dal presidente Nicola Zingaretti, istituita anche per il comune di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone, entrerà in vigore a decorrere da lunedì 1 marzo. Nel provvedimento della Regione si fa riferimento al fatto che la Asl di Latina, in esito alle azioni di monitoraggio e controllo, ha evidenziato che nella settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio si sono verificati 23 casi di infezione da covid "dei quali - si legge - uno ha dato origine ad un nuovo cluster familiare, oltre alla diagnosi nei giorni 24 e 25 febbraio di ulteriori 11 casi residenti" "Sebbene - prosegue l'ordinanza - il numero di casi nell’ultima settimana sia diminuito rispetto alle settimane precedenti (5,4 per 1000 vs 13,3 e 7,5, tenendo conto del focolaio presso la struttura socioassistenziale per anziani), l’incidenza è ancora doppia rispetto alle prime settimane di gennaio, con conseguente necessità di continuare a monitorare strettamente l’andamento dei casi per poter confermare o meno un trend in decremento, tale che “il mantenimento del provvedimento di “zona rossa” consentirà notevolmente di limitare il rischio di trasmissione dell’infezione”;

Restano dunque validi nel comune i divieti già istituiti a partire dal 15 febbraio scorso: