Coronavirus Sabaudia: bagnino positivo al tampone, chiuso stabilimento balneare

Non si ferma in provincia l'allarme coronavirus per la presenza di nuovi contagiati. Nella tarda serata di ieri, 30 luglio, è arrivata la conferma di un altro contagiato: si tratta di un bagnino di Sabaudia, risultato positivo al tampone. Sembra che il giovane, residente a Latina e in servizio al chiosco "Il Gabbiano" che si trova nella zona della Bufalara, abbia accusato i primi sintomi nei giorni scorsi. Proprio per questo si era assentato dal lavoro e aveva deciso di sottoporsi a tutti gli accertamenti sanitari.

Resta al momento da ricostruire il link epidemiologico di questo caso.

Dall'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, dopo la comunicazione da parte della Asl di Latina, hanno fatto sapere che è stata disposta la temporanea chiusura dello stabilimento balneare "in attesa degli esiti dei tamponi ai dipendenti che sono stati effettuati questa mattina e per permettere la sanificazione della struttura". E’ quindi in corso l’indagine epidemiologica della Asl "ed è stato chiesto alla struttura l’elenco degli avventori e i loro contatti telefonici. Informazioni queste fondamentali per permettere il contact tracing e per effettuare i test ai clienti".