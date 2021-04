Coronavirus Sabaudia, contagi nella comunità indiana. Il sindaco: “Situazione monitorata”

“La situazione è sotto controllo e quotidianamente monitorata dalle autorità competenti con cui sono in stretto contatto”: a parlare è il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ed il riferimento è all’attuale situazione di emergenza sanitaria per il coronavirus ed in particolare ai contagi che si stanno diffondendo all’interno della comunità indiana.

Oggi, secondo il bollettino diffuso dalla Asl nel pomeriggio i casi totali nella città delle dune sono 16. “L'emergenza epidemiologica, nonostante la campagna vaccinale in corso, ci tiene purtroppo ancora stretti nella sua morsa e invitandoci, costantemente, a non abbassare la guardia. In questo momento occorre un ulteriore sforzo da parte di noi tutti, soprattutto alla luce dei recenti casi di contagio riscontrati all’interno della comunità indiana” annunciando per i prossimi giorni un nuovo vertice in Prefettura a Latina.

“Venerdì prenderò parte, insieme ad altre Autorità e sindaci, all’incontro convocato dalla Prefettura per valutare altre azioni da intraprendere. E’ doveroso ricordare che solo il pieno rispetto delle misure di prevenzione anti covid-19 ci protegge dalla diffusione del contagio, tutelando la nostra salute e quella degli altri. Il mio invito, pertanto, che rivolgo a tutta la comunità da concittadina prima ancora che da sindaco, è a mantenere alta l’attenzione, ad evitare comportamenti imprudenti ed a segnalare alla Asl ed al medico di famiglia ogni possibile situazione di sospetto contagio. Solo uniti e collaborativi riusciremo a sconfiggere il virus. Oggi più che mai ognuno di noi può e deve fare la sua parte” ha poi concluso il primo cittadino di Sabaudia.