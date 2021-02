Coronavirus Sabaudia, riaprono le scuole. Dal 4 febbraio riparte la didattica in presenza

Riaprono le scuole a Sabaudia: la comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione nel pomeriggio di oggi. Da giovedì 4 febbraio, dunque, riparte la didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Istituto Comprensivo V.O.Cencelli e dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare e, nella stessa giornata, riapriranno anche le scuole dell’Infanzia e gli asili nido comunali.

Una settimana fa, lo scorso 27 gennaio, il sindaco Giada Gervasi, dopo un confronto con Asl, prefetto e dirigenza scolastica, aveva firmato un’apposita ordinanza che disponeva il divieto proprio della didattica in presenza nelle scuole della città delle dune in seguito ai numerosi casi di contagio da coronavirus che erano stati registrati tra alunni, genitori e personale scolastico.

“Ad oggi - spiegano dal Comune -, non avendo ricevuto comunicazioni da parte dell’Azienda Sanitaria di Latina e considerati i dati inoltrati mediante i quotidiani bollettini e il portale di monitoraggio, nonché il numero esiguo di nuovi positivi riscontrati anche in sede di drive-in ‘speciale scuola’, non appare necessario un ulteriore provvedimento di sospensione delle attività scolastiche”.