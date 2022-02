Coronavirus Sabaudia: tampone negativo per il sindaco Gervasi. Torna a lavorare in Comune

Tampone negativo per il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi che, terminato il periodo di isolamento, può tornare a lavorare in Comune. E’ stata lei stessa a dare la notizia attraverso la sua pagina Facebook nella serata di domenica 30 gennaio.

Giada Gervasi, che aveva completato l’iter vaccinale con la dose booster da oltre un mese, aveva annunciato di essere risultata positiva al coronavirus esattamente una settimana prima, domenica 23 gennaio, dopo essersi sottoposta ad un test antigenico.

Ora la buona notizia. “Ho effettuato il tampone di controllo e sono risultata negativa, pertanto si conclude il mio periodo di quarantena - ha scritto sulla sua pagina Facebook -. Ho eseguito tutte le procedure del caso con il medico di famiglia, che ringrazio” ha poi aggiunto il sindaco che ieri è tornata a lavorare in presenza in Comune.

“Grazie a quanti hanno avuto un pensiero per me preoccupandosi per la mia salute” ha poi concluso il primo cittadino.