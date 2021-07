Vax Tour a Bella Farnia, 570 in totale le dosi somministrate. Adesione di massa della comunità indiana

Sono state in tutto 570 le dosi di Johnson & Johnson somministrate a Bella Farnia, Sabaudia, in occasione dell’iniziativa “Vi portiamo il vaccino nel vostro Comune”, promossa dalla Asl di Latina nell’ambito della campagna di vaccinazione della Regione Lazio.

Tre giorni intensi (14, 15 e 16 luglio) in cui, grazie alla sosta del camper presso largo Russia, l’azienda sanitaria locale ha potuto somministrare il vaccino alla comunità indiana che ha risposto in massa, complice l’orario pomeridiano e serale scelto per favorire i tanti braccianti agricoli che così non hanno dovuto rinunciare alla giornata di lavoro. Tanti anche gli irregolari che si sono presentati all'appuntamento per ricevere il vaccino.

“Vorrei ringraziare i medici e tutti gli operatori sanitari per l’impegno profuso sul territorio, la Asl di Latina e il suo direttore generale Silvia Cavalli per la sensibilità dimostrata e per aver accolto la nostra richiesta di un’edizione speciale del cosiddetto Vax Tour proprio a Bella Farnia, cuore residenziale dei cittadini di nazionalità indiana - ha commentato il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi - Questo ha permesso di dare un impulso importante alla campagna di vaccinazione anti covid-19 a tutela della salute pubblica della nostra città. Un sentito ringraziamento vorrei rivolgerlo ancora una volta ai volontari del gruppo comunale di protezione civile, sempre in prima linea per il bene della comunità di Sabaudia e che anche di fronte un’emergenza socio-sanitaria così ampia e delicata come quella del covid-19 non hanno esitato a supportarla”.