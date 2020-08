Coronavirus, positivo un giovane a Santi Cosma e Damiano. Tamponi fra i contatti

Un nuovo caso di coronavirus - riportato nel bollettino della Asl di oggi, 19 agosto, - è stato registrato nelle scorse ore a Santi Cosma e Damiano, che da mesi ormai non contava contagi. A risultare positivo al tampone un giovane, contatto di un caso già noto e isolato.

Sul caso è intervenuto anche il Comune di Santi Cosma e Damiano che ha fatto il punto attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook. “E' stato comunicato purtroppo il contagio di un giovane del nostro paese, asintomatico, prontamente isolato e posto sotto controllo del Dipartimento di Prevenzione Sanitario. È iniziata un'indagine epidemiologica, mediante il rilievo di tutti i contatti avuti dal contagiato negli ultimi giorni”.

I contatti rilevati, aggiungono dall’Amministrazione, si stanno sottoponendo a verifica del contagio, mediante tampone. “Si tratta in gran parte di giovani che nei giorni 13/14/15 hanno frequentato centri di svago fuori dal nostro territorio”.

L’appello ai cittadini è quello di “indossare la mascherina in locali pubblici ed in punti di aggregazione e di assembramento”; poi una raccomandazione da parte del sindaco in particolare ai giovani: “State attenti a frequentare luoghi privi di accorgimenti anti-Covid 19, indossate sempre la mascherina e non partecipate a grande aggregazioni”.