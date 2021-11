Coronavirus, scuola e Dad: cambiano ancora le regole. In Dad con un solo positivo in classe

Cambiano ancora, almeno per il momento, le regole per le scuole: basta, infatti, un solo caso di coronavirus in classe per far scattare la quarantena. Questo quanto stabilisce una circolare del Ministero della Salute e dell'Istruzione che aggiorna il protocollo sanitario. Il provvedimento si è reso necessario a causa della crescita del numero di nuovi casi di infezione: l'incidenza settimanale (stimata in oltre 125 casi ogni 100.000 abitanti) è infatti oltre il valore soglia di 50 casi che consente un corretto tracciamento dei casi.

"Ultimamente - si legge nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza e dal capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur, Jacopo Grecosi - si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi"

Nel nuovo quadro dell'epidemia "si ritiene opportuno sospendere – provvisoriamente - il programma di 'sorveglianza con testing' e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico”.

Come disposto nel provvedimento, dunque, non occorreranno più tre positivi per la Dad: saranno gli stessi presidi a disporre la didattica a distanza dopo un solo caso positivo. Infatti, come scrive Today, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso Covid confermato nella propria scuola è autorizzato a disporre la didattica a distanza per l'intera classe mentre sarà la Asl competente a disporre la quarantena per i "contatti stretti”.

Sulla scuola "affrontiamo una situazione dove il quadro cambia costantemente. Abbiamo modificato il protocollo prevedendo tre positivi per la Dad considerato che c'è un forte aumento dei contagiati tra gli under 12, che non sono ancora vaccinati, abbiamo ritenuto prudente, facendo una scelta condivisa con le Regioni, di tornare alla previsione iniziale", ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di "Radio Anch'io" su Rai Radio 1.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, secondo l’ultimo bollettino settimanale della Asl del 23 novembre, sono 206 i postivi legati al mondo della scuola (con una crescita del 60% rispetto alla settimana precedente), con 183 contagi tra gli studenti e 23 tra i docenti; 53 le classi in quarantena.