Coronavirus e scuola: meno classi in quarantena in provincia, 956 gli studenti positivi

Se paragonate ad una settimana fa sono quasi la metà le classi in quarantena nella provincia di Latina e diminuiscono anche i contagi tra gli studenti.

A scattare una fotografia sulla situazione attuale nelle scuole della provincia di Latina il consueto bollettino settimanale della Asl che considera i giorni tra il 16 e il 22 febbraio. I casi di coronavirus tra gli studenti sono infatti 956 (nella precedente rilevazione erano più di 1.500) e sono 53 tra i docenti ed altro personale scolastico (una settimana fa erano 64). Le classi in quarantena sono 55 a fronte delle 97 della scorsa settimana (quella tra il 9 e 15 febbraio).

Come si vede dal grafico in basso, tutte le curve che riguardano le varie fasce di età degli studenti sono in calo. In quella dell’infanzia si contano ad oggi 300 casi, mentre sono 476 tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni che resta la fascia dove si concentra il più alto numero di contagi. Sono poi 180 tra i ragazzi di età compresa dai 14 ai 18 anni; infine le positività tra i docenti sono 27, 21 tra gli educatori dell’infanzia e 5 tra i collaboratori scolastici.