Coronavirus, scuole e quarantene: si cambia ancora. Ecco quando una classe va in Dad

Niente classe in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato, mentre continuano a valere le “vecchie” regole sulla quarantena, quelle entrate in vigore lo scorso 8 novembre. L’aggiornamento che interessa anche le scuole della provincia di Latina relativamente alla diffusione del coronavirus, è della serata di ieri ed è stato disposto con una circolare congiunta dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione relativa all’"Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SarS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Grazie a un potenziamento del tracciamento a scuola, spiega Today, le classi resteranno aperte e in Dad andrà solo chi è in isolamento, mentre "la classe continuerà in presenza". È quanto dice una nota esplicativa di chiarimento dei ministeri della Salute e dell'Istruzione, che supera la circolare emanata lunedì.

"Alla luce delle indicazioni della struttura commissariale, si intendono superate le disposizioni di cui alla precedente circolare", che prevedevano l'ipotesi di didattica a distanza anche con un solo caso di positività al coronavirus.

"Si precisa che, anche in considerazione della sopravvenuta disponibilità manifestata dalla struttura commissariale con nota inviata in data 30 novembre 2021 - si legge - si potrà essere mantenuto il programma di testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 novembre 2021, per la verifica della positività dei soggetti individuati come contatti di una classe/gruppo, da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo dell’infezione". "In considerazione di quanto sopra, e fermo restando quanto previsto dalla citata circolare del 3 novembre - precisa ancora la nota - per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni, dovrà essere comunque garantita la didattica in presenza per coloro che non rientrano nei provvedimenti di quarantena disposti dall’autorità sanitaria".

Una situazione resa possibile grazie al fatto che la struttura del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo "intensificherà le attività di testing nelle scuole" al fine, appunto, di potenziare il tracciamento.

Sarà quindi "corretta" la circolare precedentemente diffusa sulle nuove disposizioni in fatto di Dad. Le stesse fonti di governo spiegano che è stata fatta una correzione in corsa perché "garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del governo".