Sermoneta, contagi nelle scuole: in via di risoluzione il cluster di Doganella. Altri due positivi nel plesso del centro storico

Il sindaco Giuseppina Giovannoli: "La Asl ha disposto lo screening per tutti gli alunni, docenti e personale Ata della scuola dell’infanzia e primaria del centro storico. Il plesso continuerà a svolgere le lezioni in didattica a distanza"

Un aggiornamento sui contagi covid nel comune di Sermoneta e all'interno delle scuole. Il sindaco Giuseppina Giovannoli ha spiegato di essere in contatto quotidiano con la Asl per avere contezza della situazione e per condividere le azioni da intraprendere. "Fortunatamente - chiarisce il sindaco - il cluster che si era verificato all'interno della scuola di Doganella è in via di risoluzione. Non si registrano infatti nuove positività tra gli studenti, segno che le misure adottate dall'Istituto comprensivo e dalla Asl hanno funzionato. Attendiamo comunque i risultati degli ultimi tamponi per avere il quadro completo".

L'attenzione però, come specifica ancora il primo cittadino, è ora puntata sulla scuola del centro storico, dove l'ultimo screening eseguito sugli studenti che erano entrati in contatto con un positivo aveva evidenziato la positività di tre bambini. "Dagli ultimi tamponi fatti fare dalla Asl - aggiunge - sono risultati altri due alunni positivi nella scuola dell'infanzia, che verranno conteggiati nel bollettino Asl di domani. La Asl ha disposto lo screening con tampone a tutti gli alunni, docenti e personale Ata della scuola dell'infanzia e primaria del centro storico. Il plesso continuerà a svolgere le lezioni in didattica a distanza. Siamo consapevoli e condividiamo con voi l'apprensione per la situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo continuare a rispettare le regole e attenerci alle disposizioni di Asl e Istituto comprensivo, che stanno applicando alla lettera i protocolli previsti, nell'interesse dei nostri piccoli studenti".