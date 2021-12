Coronavirus Sermoneta, si alzano i contagi. La sindaca Giovannoli: "Serve responsabilità e prudenza"

In provincia 271 contagi, 12 dei quali nel piccolo comune di Sermoneta. La sindaca Giuseppina Giovannoli fa il punto della situazione e in vista delle festività natalizie raccomanda prudenza e attenzione ai cittadini.

"Come già vi avevo preannunciato qualche giorno fa - commenta la sindaca - stanno arrivando i risultati dei tamponi molecolari alle persone risultate positive al tampone rapido. Oggi il bollettino della Asl riporta 12 nostri concittadini positivi: si tratta di link collegati alla scuola, alla famiglia o a casi isolati. A tutti loro e alle famiglie che stanno affrontando la lotta al virus auguro di guarire al più presto. La serenità di questo periodo natalizio è purtroppo turbata da una pandemia che è nel culmine della sua quarta ondata. A differenza dello scorso Natale, quando tutta Italia era in “zona rossa”, quest’anno avremo più libertà ma invito tutti a essere responsabili e prudenti".

Dunque, la raccomandazione: "Evitiamo gli assembramenti - prosegue Giuseppina Giovannoli - seguiamo le regole che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere per evitare la diffusione del Covid, ma soprattutto vacciniamoci: il vaccino non ci rende immuni, ma aiuta a ridurre il rischio di conseguenze gravi in caso di contagio. Facciamoci questo regalo per Natale: rispettiamo noi stessi, la nostra salute e quella dei nostri cari. Ricordo a tutti che da stanotte sarà in vigore l’ordinanza del presidente della Regione che rende obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto".