Coronavirus, Sermoneta è tornata Covid-free: nessun cittadino è positivo

Sermoneta è tornata Covid free. A dare la notizia l’Amministrazione comunale. Il tampone eseguito sul paziente contagiato nei giorni scorsi è risultato negativo.

Al momento, dunque, nessun cittadino di Sermoneta è positivo al coronavirus, "e di questo siamo tutti felici – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – ma la situazione attuale è in continua evoluzione e purtroppo il coronavirus si insidia ancora nelle nostre vite. Abbiamo gli strumenti per proteggerci: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Non mi stancherò mai di raccomandare a tutti, soprattutto ai più giovani, prudenza e rispetto delle regole: evitiamo luoghi affollati, evitiamo strette di mano, evitiamo di porci in situazioni di pericolo”.

“Non possiamo permetterci leggerezze e distrazioni che potrebbero avere conseguenze gravissime per noi ed i nostri cari - prosegue il primo cittadino -. Mi rivolgo specialmente ai giovani e ai giovanissimi: al momento sono soprattutto loro che possono veicolare il contagio, perché sono la categoria di persone che più di altri socializza, che frequenta luoghi affollati, che si sposta, anche all’estero. È giusto che vi divertiate, care ragazze e cari ragazzi, ma fatelo con la testa e soprattutto in sicurezza”.

“La nostra salute dipende anche da noi stessi - conclude Giovannoli -. Godiamoci questo ferragosto in serenità, ma non abbassiamo la guardia. Auguri a tutti”.