Coronavirus Sermoneta: altri tre casi, tutti con link familiari. Ma sono 10 i nuovi guariti

Tre contagi da coronavirus nelle scorse 24 ore nel territorio di Sermoneta che aggiornano il totale di questo inizio di mese a 10 nuovi casi. Il dato riportato nel bollettino di ieri della Asl pontina.

Come spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, i nuovi casi sono tutti con link familiari con parenti già positivi. “I contagi stanno avvenendo in ambito familiare. Per tutte le persone in isolamento domiciliare e per tutte le persone che le assistono o che vivono insieme a loro ecco otto semplici regole da seguire per una convivenza sicura. Non risolvono i problemi, ma aiutano a limitare i contagi. Proteggiamoci” ha detto il primo cittadino postando sulla sua pagina Facebook anche un vademecum con le 8 regole.

Da segnalare inoltre l’importante dato della guarigione di 10 pazienti di Sermoneta che nelle scorse settimane erano risultati contagiati.

Gallery