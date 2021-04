Coronavirus Sermoneta, 25 casi nell’ultima settimana. Studenti della media in Dad

Nell’ultima settimana sono stati 25 i casi di positività al coronavirus a Sermoneta, alcuni dei quali hanno interessato anche studenti che frequentano la scuola media e i loro familiari; altri, invece, si riferiscono a cluster familiari o lavorativi.

A fare il punto della situazione è il sindaco Giuseppina Giovannoli che aggiorna i cittadini attraverso anche la sua pagina Facebook; i numeri, ha commentato, “si sono stabilizzati in questi giorni" e questo "ci lascia sperare in un miglioramento”.

“In questi giorni sono stata in costante contatto con la dirigente scolastica e la Asl di Latina, che sta attenzionando e monitorando la nostra situazione giorno per giorno nelle scuole, tant’è che dal 22 al 26 aprile la Asl ha programmato i tamponi per gli studenti in quarantena e i relativi contatti. Questa settimana le lezioni alla scuola media si stanno svolgendo in dad” ha spiegato il primo cittadino.

“Ho avuto modo di parlare direttamente con la quasi totalità delle famiglie risultate positive negli ultimi giorni: fortunatamente sono a casa e non presentano sintomi gravi. A loro e a tutti i nostri concittadini che stanno combattendo contro il Covid auguro una pronta guarigione” ha detto poi Giuseppina Giovannoli esprimendo il suo, quello dell’Amministrazione e dell’intera comunità per la scomparsa di un concittadino avvenuta in questi giorni.

“In memoria di tutte le vittime del Covid-19 sarà scoperta domenica 25 aprile una stele in piazza Caracupa, in collaborazione con la sezione di Sermoneta dell’Avis. Nel frattempo - ha poi concluso - siamo in attesa delle decisioni del governo sulle riaperture a partire dal 26 aprile e sul ritorno del Lazio in zona gialla”.