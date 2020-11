Coronavirus Sermoneta: positivo alunno della primaria del centro storico, classe in quarantena

A Sermoneta una classe della scuola primaria del centro storico dell’Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani è stata messa in quarantena in seguito alla positività di uno studente al coronavirus. A darne comunicazione il sindaco Giuseppina Giovannoli attraverso la sua pagina Facebook.

La classe, secondo le disposizioni del dipartimento di prevenzione della Asl di Latina, resterà in quarantena fino al prossimo 11 novembre. Nel frattempo nel tardo pomeriggio di ieri sono state completate le operazioni di santificazione del plesso. “Ricevuta la comunicazione - spiega il sindaco Giovannoli -, l’Amministrazione comunale ha immediatamente applicato i protocolli ministeriali, disponendo la sanificazione dell’intera scuola”.

Intanto sempre ieri nel bollettino della Asl era riportato anche un nuovo caso positivo riscontrato a Sermoneta; si tratta, ha spiegato il primo cittadino, di un contagio con link familiare. “Proprio in famiglia si registrano la stragrande maggioranza dei contagi a Sermoneta. Cerchiamo di prestare attenzione nei nostri gesti quotidiani. Non abbiamo altre armi per il momento, se non quella dei nostri comportamenti quotidiani”.