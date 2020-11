Coronavirus Sermoneta, un caso positivo alla primaria di Pontenuovo: classe in quarantena

Arriva un caso di positività anche alla scuola primaria di Pontenuovo dell'istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta. La classe, compresi alunni e insegnanti, resteranno in isolamento fiduciario fino al 10 novembre.

Intanto il Comune ha già provveduto alla sanificazione dell'intero plesso scolastico di Pontenuovo, che quindi domani, 2 novembre, sarà regolarmente aperto e le lezioni per tutte le altre classi si svolgeranno regolarmente in presenza. Lezioni regolari anche negli altri plessi di Sermoneta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta del primo caso di Covid-19 che si verifica nella nostra scuola - ha commentato il sindaco Giuseppina Giovannoli - ma tutti i protocolli sono stati attivati e la situazione è sotto controllo. Il lavoro della Asl in questi giorni è enorme, quello dei medici di famiglia e dei pediatri è encomiabile: a loro va il ringraziamento mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. Questo è un momento difficilissimo per tutti, ma non lasciamoci sopraffare dalla paura. Andiamo avanti con serenità nella consapevolezza che ci vuole prudenza rispetto delle regole (mascherina, distanziamento, lavaggio mani) e senso responsabilità, ma mai paura. Siamo tutti vicini ai nostri studenti, ai genitori e alle insegnanti".