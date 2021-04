Sermoneta, il centro civico di Monticchio a disposizione dei medici per la campagna vaccinale

Un centro vaccinazioni a Sermoneta a disposizione dei medici di medicina generale. E' l'annuncio che arriva dall'amministrazione comunale e che verrà incontro alle esigenze dei medici di base che saranno chiamati a somministrare le dosi di siero anti covid ai propri assistiti.

"Vogliamo che questa pandemia finisca al più presto - spiegano dal Comune - e che la campagna vaccinale possa essere svolta in maniera agevole. Per questo, l’amministrazione di Sermoneta ha messo a disposizione dei medici di medicina generale un centro vaccinazioni presso il centro civico di Monticchio per la somministrazione dei vaccini ai cittadini". La struttura sarà disponibile negli orari extra-attività del centro civico. "Grazie all’unità di Cure Primarie della Asl di Latina - commenta il sindaco Giuseppina Giovannol - per la sinergia dimostrata. Solo remando tutti nella stessa direzione possiamo tornare al più presto alla normalità".