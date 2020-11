Coronavirus Sezze: crescono i contagi, sono 40 in 3 giorni. Il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse per due giorni a Sezze: il sindaco Sergio Di Raimo ha firmato oggi l’ordinanza con cui si dispone il “divieto di didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale, sia private che pubbliche, per i giorni 9 e 10 novembre” (qui per i dettagli). Una decisione che arriva in considerazione della situazione attuale nel centro lepino particolarmente colpito negli ultimi giorni dalla diffusione del coronavirus. Una situazione che lo stesso sindaco Di Raimo ha definito “abbastanza preoccupante”.

“Nelle ultime settimane c'è stato un innalzamento importante dei casi positivi e negli ultimi 3 giorni sono stati comunicati 40 nuovi casi in più” ha spiegato il sindaco anche attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook con cui informa i cittadini sulla situazione.

Da qui la decisione di chiudere le scuole, “considerata la positività di alcune persone che lavorano nel mondo della scuola o in servizi collegati e vista la necessità di allentare la pressione e tensione degli ambienti scolastici, che oltre alle positività vedono diverse classi e insegnanti in quarantena”. L’ordinanza è stata firmata anche in considerazione “del movimento che la scuola genera” e della necessità "di fare il punto della situazione complessiva insieme con gli altri sindaci della provincia e con i responsabili Asl del territorio (incontro previsto per lunedi 9 novembre)”.

“Nonostante si abbia consapevolezza dell'importanza della scuola sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista sociale - ha concluso il sindaco -, si è ritenuto necessario ordinare la sospensione delle attività didattiche per il 9 e 10 novembre in attesa di fare ulteriori e più approfondite valutazioni e prendere le decisioni conseguenti”.