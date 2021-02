Al Pat di Sezze una targa ricordo per l'infermiere Lidano Petrianni morto di covid

L'infermiere Lidano Petrianni, morto a 59 anni a causa del covid lo scorso gennaio, sarà ricordato con una targa all'interno del Pat, ex punto di primo intervento della casa della salute di Sezze, dove aveva lavorato a lungo.

La proposta è stata accolta dal direttore generale della Asl facente funzioni, Giuseppe Visconti. "Per noi - commenta Enzo Eramo, presidente del Consiglio comunale di Sezze - è un segno di riconoscenza a Lidano come uomo e come professionista. E' il segno di un ricordo che sarà per sempre a Sezze, segnata nel profondo dalla tragedia covid. Lidano Petrianni è morto per aiutare gli altri, per fare il suo dovere al servizio della sua gente".