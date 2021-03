Coronavirus, i pronto soccorso del Lazio di nuovo in emergenza. Ambulanze in fila al Goretti

Precipita la situazione dei pronto soccorso del Lazio. Negli ultimi giorni il balzo in avanti dei positivi ha comportato un aumento importati di accessi negli ospedali di tutta la regione. Il sindacato Usb Sanità regionale segnala di nuovo blocchi delle ambulanze, con pazienti covid e non covid in attesa per ore di un ricovero. Latina non è risparmiata da questa ondata. "Da questa mattina - spiegano dal sindacato - 12 ambulanze ferme con pazienti che aspettano il ricovero. Nel pronto soccorso del Santa Maria Goretti, come se la pandemia non fosse abbastanza, si è proceduto anche alla ristrutturazione di una area riducendo i posti letto covid. Questa volta anche l'uso della cappella dell'ospedale è compromessa dalla carenza di personale, già insufficiente per la gestione ordinaria".

Negli ospedali romani, come il Policlinico Casilino, la situazione non è migliore: "A infermieri e Oss - proseguono dalla Usb - è stato comunicato l'obbligo di straordinari per coprire l'emergenza e la carenza di personale. In tutto questo, da settimane chiediamo alla Regione Lazio lo scorrimento della graduatoria degli infermieri idonei e la pubblicazione della manifestazione di interesse Oss emessa dalla Asl di Roma 2. Richieste che hanno avuto risposte insufficienti e che hanno prodotto non più di duecento chiamate da gennaio 2021. Ora l'emergenza è di nuovo sulle spalle di chi da un anno fronteggia la pandemia con armi spuntate. Ancora una volta chi ci governa continua a pensare che una coperta corta possa veramente garantirci il diritto alla cura..Per noi e per tutti gli operatori sanitari investiti dall'emergenza è chiaro e palese che sulla salute non si specula. Assunzioni subito per garantire la fase attuale e un piano vaccinale adeguato e rapido".