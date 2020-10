Coronavirus Sonnino: un uomo denunciato per aver violato la quarantena, due multati senza mascherina

Due persone multate perché trovate senza mascherina, una terza addirittura denunciata perché ha violato la quarantena obbligatoria. E' accaduto a Sonnino, dove i contagiati attuali sono 19, due in più riportati nel bollettino della Asl del 18 ottobre. Gli ultimi due contagi sono due alunni che era stati sottoposti a test rapido e la cui positività è stata poi confermata dal successivo tampone molecolare. "Le famiglie sono state avvertie, i bambini sono in quarantena, stanno bene e non hanno sintomi - spiega il primo cittadino Luciano De Angelis - Auguiriamo a loro e a tutti gli altri di guarire presto".

"Sono fortemente arrabbiato però perché con oggi sono stati elevati altri due verbali perché altre due persone non indossavano la mascherina all'aperto - continua il sindaco De Angelis - Sembra che le indicazioni che vengono date diventano lettera morta. E' obbligatoria su tutto il territorio nazionale anche all'aperto, bisogna stare distanti, sono vietati gli assembramenti. Queste sono le regole. Lo ha stabilito il decreto del presidente del Consiglio".

"C'è un altro fatto grave - aggiunge - è stato denunciato all'autorità giudiziaria il non rispetto di una quarantena obbligatoria da parte di un cittadino. Quando si indica di rispettare la quarantena bisogna farlo. Considerate la pericolosità di questa malattia. Non si può pensare che sono costretto a scrivere ai nostri commercianti per chiedere di mantenere il distanziamento sociale e non si può pensare di passare nelle piazze e trovare ancora assembramenti. Non esistono sotterfugi, non state scappando, non c'è nessuna dittatura ma occorre rispettare le regole. Se non ci credete, andate in un'altra nazione, andate al polo nord".

Nella giornata di oggi intanto, 19 ottobre, rientreranno a scuola alcuni ragazzi di Capocroce, risultati negativi al tampone.