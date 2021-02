Screening sanitario per i giovani tra i 20 e i 24 anni: Uscar al lavoro nei Lepini

Le Uscar - Unità speciali di continuità assistenziali, saranno nei comuni del distretto socio sanitario 3 per l'avvio di uno screening con tampone antigenico rapido rivolto alla popolazione residente compresa nella fascia di età tra i 20 e i 24 anni.

Nel comune di Sezze le giornate stabilite saranno quelle del 16, 17 e 18 febbraio e le Uscar saranno presenti presso il centro sociale Calabresi in via Guglielmo Marconi.

Per quanto riguarda i comuni di Bassiano, Maenza e Roccagorga l'appuntamento sarà invece il 20 febbraio presso l'area Fieristica, nella zona artigianale in locale Prunacci a Roccagorga.

A Sonnino il 21 febbraio presso la sede Ucp di Sonnino in via Selvotta snc.

Infine per i comuni di Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, appuntamento nelle giornate del 28 e 28 febbraio presso il drive-in di Priverno in via Madonna delle Grazie.

A tutti i partecipanti allo screening verrà somministrato un questionario di ascolto in forma anonoma.