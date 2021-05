Coronavirus, dopo lo screening nessuna zona rossa a Borgo Hermada

Sembra al momento scongiurata l'ipotesi di una nuova zona rossa in provincia, a Borgo Hermada in particolare, dove ieri sono stati effettuati 600 test ai cittadini indiani residenti nella zona. Le positività rilevate in questa seconda giornata di screening a tappeto sono state 55, un'incidenza dunque più bassa di quella riscontrata invece nei giorni scorsi nella frazione di Bella Farnia,a Sabaudia, dove i cittadini indiani positivi erano stati 86.

"Il dato per noi è abbastanza confortante perché, considerata la situazione, anche abitativa con ogni probabilità si riuscirà a gestire i provvedimenti di quarantena e isolamento domiciliare necessari senza ricorrere a strutture Covid dedicate - ha commentato il prefetto di Latina Maurizio Falco all'agenzia Dire - Qualora fosse necessario possiamo contare sui posti che sono avanzati sulle strutture predisposte a Sabaudia. Per il momento non c'è alcun provvedimento di istituire una nuova zona rossa ma certamente il nostro monitoraggio è sempre attento alle evoluzioni che ci possono essere. Abbiamo rilevato anche 15 soggetti under 14 anni tra i casi di positività e quindi ci sono anche dei gruppi familiari. Cerchiamo di gestire tutto al meglio in questo senso c'è massima sintonia tra Asl, tra i sindaci e le forze dell'ordine. Per cui cerchiamo di far bene nel limite del possibile. Vediamo come si evolve la situazione".

Proprio ieri l'istituto Spallanzani ha confermato che non è stata rilevata la presenza della variante indiana sui primi campioni inviati dalla Asl di Latina, mentre la mutazione è stata riscontrata nel campione di uno dei passeggeri arrivati nei giorni scorsi a Fiumicino a bordo di un volo proveniente dall'India. Le operazioni di sequenziamento del virus sono però ancora in corso per altri campioni. Il monitoraggio della Asl nelle aree della provincia ora considerate a maggior rischio proseguirà anche nei prossimi giorni. Mercoledì si prosegue ancora con Terracina mentre giovedì sarà di nuovo la volta del comune di Sabaudia.