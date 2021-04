Buoni spesa a Terracina, contributi per 450 famiglie in difficoltà

Il punto dell’Amministrazione dopo la conclusione anche della seconda ricarica dei bonus. Assessore Di Tommaso: “Speriamo in una Pasqua un po’ più serena per loro"

Si è conclusa a Terracina anche la seconda ricarica dei buoni spesa che ha permesso di garantire il contributo a 450 famiglie in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza coronavirus. A fare il punto della situazione è l’Amministrazione dopo che si sono conclusi i procedimenti per l’espletamento dell’Avviso Pubblico relativo all’assegnazione del bonus alimentare. In questi mesi sono stati aperti due bandi: il primo con scadenza al 31/12/2020 e il secondo con scadenza al 23/01/2021.

“A fronte di un totale di 634 istanze pervenute – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Alessandro Di Tommaso - 475 sono stati i nuclei familiari aventi diritto che hanno ottenuto l’agevolazione. I procedimenti amministrativi sono stati gestiti dall’Azienda Speciale, che ringrazio per il lavoro svolto, e si sono esauriti nella prima decade di marzo. Entro questo termine tutti i beneficiari, in base all’ordine di arrivo della domanda, hanno ricevuto la prima tranche del buono spesa spettante. Lo scorso 29 marzo, invece, è stata eseguita anche la seconda procedura di ricarica con un importo pari alla prima. Anche in questo caso i beneficiari sono stati avvisati tramite mail e SMS. Siamo lieti – conclude Di Tommaso – che 475 famiglie abbiano potuto ricevere in poco tempo anche la seconda tranche del contributo che, speriamo, possa rendere un po’ più serene queste festività pasquali”.

“La fruizione del buono è molto semplice e immediata - proseguono dal Comune -: è infatti utilizzabile attraverso la comune tessera sanitaria che tutti hanno a disposizione. Recandosi presso i punti vendita accreditati ed esibendo alla cassa la propria tessera sanitaria dotata di microchip, il cittadino acquista la sua spesa. Lo scontrino fiscale rilasciatogli riporta l’importo appena sostenuto e il saldo residuo ancora disponibile”.

I punti vendita aderenti al circuito sono consultabili nell’elenco pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Terracina nella sezione “Emergenza Coronavirus – Servizi di Sostegno e Aiuto” (clicca qui per la lista) e sono in tutto 30 tra negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie. “Ricordiamo, infatti - conclude poi l’Amministrazione -, che il buono può essere speso esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, farmaci, para-famaci, prodotti per l’igiene della persona e della casa”.

E’ prevista un’ulteriore ricarica fino a esaurimento delle risorse stanziate entro tempistiche in via di definizione.