Vaccini, open week Astrazenca per la festa della Repubblica: somministrazioni dal 2 al 5 giugno

L'assessorato alla Sanità del Lazio annuncia il week day Astrazeneca con la prenotazione su app e ticket virtuale. Ancora da comunicare fasce di età e orari. Sold out per le prenotazioni nelle farmacie

Sull'onda dei successi registrati nei due open day vaccinali del 15 e 16 e del 22 e 23 maggio scorsi, l'assessorato alla Sanità della Regione annuncia il "week day festa della Repubblica Astrazeneca", organizzato nelle giornate di mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 giugno. Un open day lungo dunque quattro giornate, con orari e fasce di età ancora da definire.

Dalla Regione però si precisa che anche in questo caso, come nei precedenti, la prenotazione avverrà attraverso la app Ufirst e sarà possibile accedere con un ticket virtuale rilasciato sulla app al momento della prenotazione, con la scelta del centro vaccinale e dell'orario.

Intanto, per quanto riguarda le prenotazioni del siero Johnson & Johnson nelle farmacie del Lazio, in circa 24 ore, si è già raggiunto il sold out con oltre 20mila prenotazioni già effettuate. "Il Lazio - commenta l'assessore D'Amato - è prima fra le grandi regioni ad aver aperto alle somministrazioni in farmacia che saranno, insieme ai medici di medicina generale, la struttura portante della campagna vaccinale.

Dalla mezzanotte si aprono inoltre le prenotazioni per la fascia di età 43-40 anni (nati dal 1978 al 1981).