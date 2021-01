Vaccini agli over 80: avviso ai medici di medicina generale. Si parte il primo febbraio

Un avviso pubblicato dalla Regione Lazio per acquisire la manifestazione di interesse di medici di medicina generale a procedere alla vaccinazione anti covid degli ultraottantenni. Gli over 80 nel Lazio sono circa 470mila. "Se ci saranno consegnati i quantitativi necessari dei vaccini - spiega l'assessore alal Sanità Alessio D'Amato - l'obiettivo per la campagna vaccinale sulla fascia over 80 è di sei settimane". L'assessore annuncia che la vaccinazione a questa fascia di popolazione partirà dal primo febbraio e sarà possibile prenotare direttamente dal proprio medico di medicina generale.

I medici di medicina generale, come specificato nell'avviso, svolgeranno questa funzione con autonoma organizzazione nel proprio studio o nelle Case della salute o altri presidi sanitari, anche temporanei, messi a disposizione dalla Asl territorialmente competente. La somministrazione potrà eventualmente essere effettuata anche presso il domicilio in caso di pazienti non autosufficienti o impossibilitati a raggiungere lo studio medico o un altro punto di vaccinazione.

I requisiti generali richiesti sono, oltre alla qualifica di medico di medicina generale titolare d'incarico, la disponibilità di dispositivi di protezione e attrezzature di emergenza, conoscenza delle procedure per la corretta effettuazione delle vaccinazioni secondo le specifiche redatte dalle rispettive case produttrici ed approvate dall’Ema ed Aifa, conoscenza delle procedure per la gestione di eventuali eventi avversi connessi alla vaccinazione.

Per la partecipazione alla campagna vaccinale è ovviamente richiesto il requisito specifico di essere già stato vaccinato almeno con la prima dose dell'antidoto.

La domanda deve essere presentata al Distretto della Asl di appartenenza via pec entro sette giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso.