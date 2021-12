Vaccini ai bambini, al via le somministrazioni anche all’ospedale di Fondi

Dopo l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, iniziano oggi anche al San Giovanni di Dio di Fondi le vaccinazioni contro il coronavirus ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le prime dosi vengono somministrate questo pomeriggio al quarto piano della struttura di via San Magno in stanze dedicate, raggiungibili lungo un percorso decorato con colori e palloncini.

“E adesso sì che possiamo giocare liberamente” è lo slogan lanciato dalla Regione Lazio e dalla Asl di Latina per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione dei bambini. Gli utenti possono raggiungere le stanze dedicate seguendo la cartellonistica, non dall'ingresso principale ma lungo il percorso segnalato a partire dal gazebo riservato alle vaccinazioni per gli adulti. Le somministrazioni vengono effettuate dal lunedì al sabato, dalle 14:00 alle 20:00, e la domenica dalle 8:00 alle 20:00, previa prenotazione sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.

Ad inaugurare il nuovo servizio e a verificare che tutto fosse pronto e organizzato per il meglio, sono stati presenti, questa mattina, oltre all'intero staff composto da medici e infermieri, anche il direttore sanitario del presidio centro Giuseppe Ciarlo, il vice direttore Fabrizio Turchetta e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.

Sempre oggi prendono il via le somministrazioni delle dosi anche all’ospedale Dono svizzero di Formia