Primi vaccini ai bambini, il sindaco Coletta: “Un'altra tappa importante nella lotta al Covid”

Sono iniziate ieri nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina le vaccinazioni contro il coronavirus per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le operazioni si sono svolte in un clima di festa con i piccoli che sono stati accolti dagli operatori della Asl mascherati da personaggi dei film e dei cartoni animati, insieme a Babbo Natale e ai pagliacci.

Una giornata importante per la campagna vaccinale a cui ha preso parte anche il sindaco di Latina Damiano Coletta. “Un'altra tappa importante nella lotta al Covid - ha commentato il primo cittadino -: nel reparto di Pediatria dell'ospedale Goretti di Latina è iniziata la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. È stato bello vedere tante famiglie ben informate, dobbiamo essere tutti consapevoli che quello della vaccinazione pediatrica è uno strumento importantissimo in questa fase della pandemia. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla DG Asl Silvia Cavalli per l'organizzazione e a tutta l'equipe sanitaria che ho visto all'opera nel reparto con grande empatia e professionalità”.

Dopo il V-Day di ieri al Goretti, le vaccinazioni inizieranno oggi anche negli ospedali Dono Svizzero di Formia e San Giovanni di Dio a Fondi. Presto le dosi preparate per uso pediatrico arriveranno anche negli studi dei pediatri di libera scelta che hanno deciso di partecipare alla campagna.