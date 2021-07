Vaccini, le date dei richiami e le sedi vaccinali per chi ha partecipato all'open day del 15 e 16 maggio

Richiami anticipati per chi intende sottoporsi di nuovo alla vaccinazione con siero Astrazeneca. Le sedi e gli orari disponibili anche per richiami con eterologa

La Asl di Latina ha ufficialmente comunicato le date per la seconda dose di vaccino per coloro che hanno partecipato agli open day Astrazeneca del 15 e 16 maggio scorsi. Nei giorni scorsi ad alcuni cittadini che avevano ricevuto la dose proprio in occasione degli open day erano stati inviati dei messaggi dalla Regione per proporre l'eventuale anticipazione della somministrazione fino al 56° giorno dalla prima dose. Ma non tutti avevano ricevuto il messaggio e ora la Asl di Latina chiarisce come saranno organizzati i richiami sul territorio.

Tutti coloro che hanno effettuato la prima dose Astrazeneca negli open di Latina e Formia il 15 e 16 maggio potranno effettuare la seconda dose senza prenotazione secondo le seguenti modalità.

Over 60 e under 60

Prima dose Astrazeneca 15 maggio - seconda dose Astrazeneca 10 luglio

Prima dose Astrazeneca 16 maggio - seconda dose Astrazeneca 11 luglio

Sedi e orari: Latina presso hub vaccinale ex Rossi Sud in via dei Monti Lepini dalle 8 alle 14 • Formia hub vaccinale centro commerciale Itaca in via Mamurrano dalle 8 alle 20.

Per coloro che decidono invece di fare la seconda dose con vaccino a mRNA (Pfizer) le date sono le seguenti:

Prima dose Astrazeneca 15 maggio - seconda dose con vaccino a mRNA 31 luglio

Prima dose Astrazeneca 16 maggio - seconda dose con vaccino a mRNA 1 agosto

Sedi e orari: Latina Teatro San Francesco in via dei Cappuccini dalle 8 alle 14 • Formia hub vaccinale centro commerciale Itaca in via Mamurrano dalle 8 alle 14.