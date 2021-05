Vaccini nelle farmacie del Lazio: da quando si prenota e come fissare l’appuntamento

La campagna vaccinale contro il coronavirus fa segnare un’altra tappa importante nel Lazio: da giugno sarà infatti possibile ricevere la dose Johnson & Johnson anche nelle farmacie. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 24 maggio.

Le farmacie, infatti, spiegano dall’Assessorato alla Sanità della Regione, aderendo alla campagna vaccinale anti Covid-19, sono state inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione. L'accesso a questo tipo di vaccinazione, lo ricordiamo, avverrà unicamente attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, nell'ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Non è quindi possibile prenotare direttamente nelle stesse farmacie.

Le prenotazioni, come detto, partiranno lunedì 24 maggio mentre le somministrazioni nel Lazio, la prima regione in Italia, inizieranno a partire da martedì 1 giugno.

Le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio che vogliono prenotare il vaccino dovranno avere la propria tessera sanitaria in corso di validità, per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM posto sul retro della tessera; una volta entrati nel portale per le prenotazioni della Regione Lazio sarà dunque possibile scegliere nell'elenco la farmacia dove si intende ricevere il vaccino, si seleziona poi il giorno utile e si lascia il proprio numero di telefono: la farmacia scelta chiamerà per fissare l'orario dell’appuntamento.

Il vaccino inoculato sarà il monodose Johnson & Johnson che non ha bisogno del richiamo e consentirà dunque di ottenere subito il green pass, certificato necessario per poter partecipare alle feste dei matrimoni, ai concerti ed entrare, quando sarà possibile, nelle discoteca. Sono 1000 le farmacie nel Lazio che hanno aderito alla campagna.