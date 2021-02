Attivato un secondo punto vaccinale a Fondi: prenotazioni di oggi smaltite in poche ore

Si erano registrati in questi giorni disagi dovuti a file, ritardi e assembramenti. La Asl ha reso operativa una nuova postazione

E' attivo da oggi, 11 febbraio, un secondo punto vaccinazioni agli over 80 all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. La somministrazione agli anziani infatti, partita lunedì 8 febbraio in tutta la provincia, aveva da subito evidenziato alcuni disagi: assembramenti di persone da vaccinare e accompagnatori, oltre a ritardi e file dovuti anche al tempo speso per la compilazione dei moduli.

Anche su richiesta dell'amministrazione comunale, la Asl è corsa ai ripari predisponendo un secondo punto vaccinale all'interno del nosocomio. Il personale necessario al momento non c'è, ma si è reso disponibile ad effettuare direttamente le vaccinazioni il vicedirettore del presidio sanitario centro Fabrizio Turchetta. Grazie alla nuova postazione sarà ora possibile evitare assembramenti e code e velocizzare le operazioni, tanto che alle 11 di oggi erano già state somministrate tutte le 60 prenotazioni fissate per la giornata di oggi.