Vaccini, nel Lazio dal 19 aprile le prime dosi di Johnson & Johnson nelle carceri

Arrivarenno nel Lazio fra poco più di una settimana le prime dosi di vaccino per il Covid19 Johnson & Johnson. Lo ha annunciato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato in occasione della visita all'hub vaccinale dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma: "Il 19 aprile - ha dichiarato - avremo la prima consegna di vaccino J&J. E' una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri, per il personale che vi opera e i detenuti. Speriamo che dal prossimo mese di maggio potremo avere un ampliamento delle forniture".

"Dobbiamo correre con la vaccinazione, perché l'economia riprenderà e i motori si riaccenderanno e il virus verrà sconfitto. Questo è il messaggio da dare: non cavalcare le paure, non prendere in giro le persone, ma impegnarci per dare a quelle paure delle risposte: ce la faremo. Andiamo avanti per sconfiggere questo maledetto virus", ha aggiunto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Noi mettiamo a disposizione i vaccini così come ci vengono forniti - ha spiegato ancora D'Amato -. L'obiettivo rimane di raggiungere l'immunizzazione entro l'estate - ha aggiunto - Per arrivare a questo dobbiamo avere una certezza delle consegne delle dosi che ancora oggi non abbiamo in maniera continuativa. Abbiamo aperto le prenotazioni alla fascia 62-63 anni. Abbiamo avuto per questa fascia già oltre 30mila prenotazioni - ha proseguito D'Amato -. e abbiamo oltre un milione e 200mila prenotati tra le prossime settimane e il mese di maggio - aggiunge - E' uno sforzo importante. Quello che chiediamo è che ci sia la garanzia della periodicità delle forniture".