Il Lazio prima regione italiana per popolazione vaccinata con entrambe le dosi: ma è lo 0,40%

In provincia di Latina sono al momento 1.283 le persone che hanno ricevuto anche il richiamo del siero Pfizer su 8.021 vaccinazioni effettuate

Il Lazio è la prima regione italiana per percentuale di popolazione vaccinata con entrambe le dosi necessarie. A darne comunicazione è l'assessorato alla Sanità della Regione secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe.

Come si evince chiaramente dal grafico il Lazio è in testa rispetto alle altre regioni del Paese, ma la percentuale di popolazione che ha ricevuto entrambe le dosi necessarie si attesta appena sullo 0,40%. La media nazionale è invece dello 0,17% e a chiudere la classifica ci sono regione come il Molise e la Calabria con lo 0,01% e 0,0%.

Tradotto in numeri significa, secondo il dato aggiornato alle 10 di oggi 26 gennaio, che nella regione sono state al momento complessivamente 150.868 le vaccinazioni effettuate /92.465 donne e 58.403 uomini) e, su queste, 31.726 sono quelle complete anche della seconda dose. Per quanto riguarda nello specifico la provincia di Latina, le vaccinazioni totali sono 8.021, di cui 4.880 donne e 3.141 uomini. E a 1.283 persone è stata somministrata anche la seconda dose.