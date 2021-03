Vaccino anti-Covid, nel Lazio raggiunta la quota del milione di somministrazioni

L’annuncio attraverso i canali social di Salute Lazio; sono invece più di 300mila le persone che hanno ottenuto anche la seconda dose. Regione: “L'obiettivo minimo del nostro iano è di arrivare per giugno alla metà dei nostri abitanti già vaccinati"

E’ stata raggiunta la quota del milione di dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate in tutto il Lazio. L’annuncio attraverso i propri canali social da parte di Salute Lazio.

Il contatore, aggiornato alle 12 di oggi martedì 30 marzo, segna 1.003.420 vaccinazioni in tutta la regione, mentre sono quasi 300mila le persone a cui è stata somministrata anche la seconda dose. Per quanto riguarda le fasce di età, è quella degli over 80 ad aver ricevuto il maggior numero di vaccinazioni, oltre 310mila.

Guardando nello specifico alla provincia di Latina, ad oggi, sono più di 66mila le somministrazioni con oltre 20mila persone che hanno invece ottenuto anche la seconda dose.

“L'obiettivo minimo del nostro piano - commentano dalla Regione - è di arrivare, per giugno alla metà dei nostri abitanti già vaccinati. Procediamo spediti a una media di 25mila somministrazioni al giorno, che saliranno a 30mila dalla prossima settimana: la svolta ci sarà quando il vaccino Johnson & Johnson sarà somministrato tramite le farmacie: siamo già al lavoro con le associazioni per essere pronti non appena avremo le dosi”.