Vaccini, nel Lazio prima dose al 28% della popolazione. Quasi completati gli over 80

Il report dell’Unità di Crisi sulla campagna vaccinale: il 13% della popolazione target che ha completato il ciclo. Prima dose per il 91,79% degli over 80, seconda per il 74,41%

Quasi un cittadino su tre della della popolazione target (over 16 anni) ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il coroanvirus nel Lazio. Sono stati snocciolati dall’Unità di Crisi della Regione alcuni dati sulla campagna vaccinale ad oltre quattro mesi dall’inizio.

Secondo il report aggiornato a ieri, 3 maggio, sono state 2033927 le somministrazioni con il 28,13% della popolazione target che ha ricevuto la prima dose e il 13,42% che ha completato il percorso vaccinale.

Per quanto riguarda la copertura vaccinale per fasce di età, è stata quasi completata quella degli over 80: il 91,79% della popolazione Istat, infatti, ha ricevuto la prima dose e il 74,41% anche la seconda; per quanto riguarda gli over 70, l’80,35% dei prenotati ha ricevuto la prima dose e il 28,9% ha completato il ciclo vaccinale con entrambe le somministrazioni. Infine il 68,86% dei prenotati over 60% ha ricevuto la prima dose e il 16,26% anche la seconda.

La campagna vaccinale nella provincia di Latina

Per quanto riguarda la provincia di Latina sono circa 140mila le vaccinazioni effettuate da inizio campagna: quasi 47mila gli over 80 che hanno ricevuto almeno la prima dose, 32mila gli over 70 e 20mila gli over 60%. Oltre 43mila persone, infine, hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo con entrambe le somministrazioni di vaccino.