Vaccini, D’Amato: “Lazio verso le 40mila dosi al giorno”. Prenotazioni per gli under 60

"Nei prossimi giorni passeremo dalle 30mila alle 40mila vaccinazioni al giorno con l'attivazione di diversi centri vaccinali, a partire dalla vela di Calatrava e Valmontone che lavoreranno con Jhonson & Jhonson. Il 22 partiremo nelle carceri e apriremo altri 3hub tra cui Porta di Roma”. A parlare l’assessore regionale alla Sanità alessio D’Amato che oggi ha preso parte insieme al presidente della Regione Nicola Zingaretti all'inaugurazione dell'hub vaccinale a Cinecittà.

Ed è lo stesso assessore nel bollettino diffuso al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 ad illustrare una sorta di road map che scandirà le prossime settimane della campagna vaccinale contro il coronavirus. “Da domani l’hub della Nuvola sale a 3mila somministrazioni al giorno. Partiranno il 24 aprile (se consegnano le dosi del vaccino J&J) l’hub della Vela a Tor Vergata-Calatrava e il Valmontone outlet, il 29 aprile l’hub di Porta di Roma e di via Quirino Majorana, questi ultimi con il vaccino Pfizer”. Il 22 di questo mese, come, detto partiranno le vaccinazioni anche nelle carceri: saranno interessati, come precisano dalla Regione, tutti gli istituti di pena nel Lazio e le dosi saranno somministrate ad agenti della polizia penitenziaria e detenuti.

“Auspico - ha poi aggiunto D’Amato - che non vi siano limitazioni di età da parte di Aifa per il vaccino Johnson & Johnson che ci consente di fare un notevole salto in avanti nella campagna vaccinale perché mono dose. Ci vengano consegnate le dosi ferme a Pratica di Mare” ha poi concluso.

Intanto, l’altra notizia di giornata, è l’apertura delle prenotazioni per il vaccino per gli under 60. Dalla mezzanotte di martedì 27 aprile potranno prenotare la propria dose le persone che rientrano nella fascia d'età tra i 59 e i 58 anni (nati 1962 e 1963). Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome