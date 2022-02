Vaccini anti-Covid 19: nuovo open day domenica 6 febbraio a Latina e Formia

Nuovo open day per la giornata di domenica 6 febbraio a Latina e Formia: l’annuncio da parte della Asl di Latina. L’iniziativa straordinaria per la vaccinazione contro il coronavirus, fa sapere l’Azienda sanitaria locale, è rivolta a tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni.

Nello specifico l’open day si terrà presso le sedi vaccinali della ex Rossi Sud sulla Monti Lepini a Latina e del Centro Commerciale Itaca di via Mamurrano a Formia. Saranno messe a disposizione 200 dosi di vaccino Pfizer per ciascuna sede di vaccinazione. Si può accedere direttamente, senza prenotazione e i minorenni aderenti dovranno essere accompagnati dai genitori. Dalle ore 8 saranno disponibili i biglietti eliminacode.