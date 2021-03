Coronavirus, la prenotazione del vaccino anche con l’app Salute Lazio: come fare

La applicazione è scaricabile sia per i sistemi Ios che per quelli Android. Tutte le informazioni

Novità nella campagna vaccinale contro il coronavirus del Lazio: dalla giornata di martedì 23 marzo, infatti, è possibile effettuare la propria prenotazione per il vaccino utilizzando anche la App Salute Lazio.

La applicazione è scaricabile sia per i sistemi Ios che per quelli Android. "Sono già più di mille le prenotazioni ricevute in questa modalità", ha sottolineato in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato.

Ma come funziona? Una volta scaricata l'app sul proprio smartphone o tablet, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto si potrà cliccare su "continua". Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti-Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone e, quindi, prenotare l'appuntamento per i vaccini.

Sarà necessario avere il codice fiscale a portata di mano, per inserire i dati delle ultime 13 cifre del codice, e la tessera sanitaria, di cui bisognerà inserire il numero. Chiaramente si procederà, anche in questo caso, per fasce d'età.