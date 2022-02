Coronavirus, nel comune di Aprilia la terza tappa del vax tour rivolto alla comunità Sikh

Dopo le tappe già effettuate o programmate nei comuni di San Felice Circeo prima e Fondi, le vaccinazioni anti covid itineranti organizzate dalla Asl pontina e rivolte soprattutto alla comunità sikh che si trova sul territorio proseguono con altri appuntamenti.

Il camper farà la sua terza tappa nella città di Aprilia nelle giornate del 12 e 13 febbraio presso la Fiera di Campoverde di via Ferriere Nettuno. A disposizione degli utenti ci saranno 350 dosi booster di Moderna e 100 prima dosi Johnson & Johnson, che verranno somministrate a partire dalle 9. Non è necessario prenotarsi in anticipo né essere muniti di tessera sanitaria, ma si richiede un documento di identificazione, anche il passaporto dello Stato di provenienza.